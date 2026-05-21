Ascolti TV Giovedì 21 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Giovedì 21 maggio 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata. Le statistiche mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per ciascun programma trasmesso, offrendo un quadro dettagliato delle performance dei principali canali. I dati vengono aggiornati ogni mattina e rappresentano un punto di riferimento per chi vuole conoscere le preferenze del pubblico in quella giornata. Nessuna analisi o interpretazione viene fornita, solo numeri ufficiali.

Ascolti TV 21 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 21 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di giovedì 21 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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