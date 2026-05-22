Nella valle dell’Aveto si intrecciano arte e natura, offrendo scenari caratterizzati da colori naturali e cieli pieni di stelle. Tra le curiosità che attirano l’attenzione ci sono le tecniche che permettono di ottenere tinte durature utilizzando esclusivamente frutta e verdura. Allo stesso tempo, si discute dell’impatto dell’eccesso di luce artificiale sulla biodiversità dell’Appennino, con preoccupazioni riguardo alle conseguenze di un’illuminazione eccessiva sulla flora e sulla fauna locali.

? Punti chiave Come si possono creare colori duraturi usando solo frutta e verdura?. Perché l'eccesso di luce artificiale minaccia la biodiversità dell'Appennino?. Come funzionano i sensori SQM per misurare la qualità del cielo?. Chi era il poeta Pino Ballerini e perché la sua arte protegge il buio?.? In Breve 7 giugno a Lisore laboratorio pigmenti e 20 giugno a Coli escursione notturna.. Fondi GoFundMe finanziano strumenti SQM a Zerba, Lazzarello e Bettola per monitoraggio INAF.. Progetto inserito nel programma europeo Darkersky4ce per il controllo inquinamento luminoso.. Cinque incontri autunnali alla Biblioteca Passerini Landi di Piacenza su Pino Ballerini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e natura in Val d’Aveto: colori naturali e cieli stellati

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