A partire dal 6 maggio, i lavori sulla strada provinciale 586R in Val d’Aveto inizieranno con un investimento di 300mila euro. L’intervento, che utilizza strutture temporanee, permetterà di riaprire il collegamento tra Piacenza e Genova, ma a senso unico. La riapertura sarà possibile grazie a un intervento di breve durata che interessa il tratto interessato dai lavori.

? Cosa sapere Partenza cantiere 6 maggio sulla SP 586R in Val d’Aveto con 300mila euro stanziati.. Intervento con strutture flessibili riaprirà il collegamento tra Piacenza e Genova a senso unico.. Mercoledì 6 maggio i mezzi pesanti inizieranno a muoversi lungo la Strada Provinciale 586R in Val d’Aveto per avviare il cantiere volto al ripristino provvisorio del collegamento tra le province di Piacenza e Genova. L’intervento, che ha ricevuto l’aggiudicazione dopo un periodo di isolamento durato mesi, punta a risolvere il problema del dissesto idrogeologico che ha colpito il versante nei pressi della diga di Boschi. Lo scorso novembre, infatti, un movimento franoso di forte entità ha interrotto la circolazione sulla carreggiata, costringendo le autorità a una gestione emergenziale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val d’Aveto: via i lavori da 300mila euro per riaprire la strada

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