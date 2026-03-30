Val D’Aveto | sciare fino al 6 aprile l’ultima neve di Pasquetta

La stagione invernale nella Val d’Aveto si prolunga fino al 6 aprile 2026, coincidente con il giorno di Pasquetta. La località sciistica continuerà ad accogliere gli appassionati di sci e snowboard anche dopo la fine di marzo. La decisione di prolungare l’apertura è stata comunicata dagli organizzatori del comprensorio. L’ultima neve sarà disponibile per gli amanti dello sport sulla neve durante le festività di Pasqua.

La stagione invernale della Val D’Aveto si prepara a concludersi con un’apertura estesa fino al lunedì 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta. Gli impianti sciistici e i rifugi opereranno durante il lungo weekend pasquale, offrendo un’ultima opportunità di sport invernale prima della chiusura definitiva. Questa decisione risponde alla richiesta di prolungare l’attività sportiva in un periodo festivo cruciale per il turismo regionale. La gestione degli impianti ha confermato che la neve presente sui monti permette di mantenere aperte le piste e i servizi di supporto fino a quella data specifica. L’obiettivo dichiarato è trasformare questa chiusura in una celebrazione collettiva, sottolineando come la presenza del manto nevoso sia vitale per l’economia locale e lavora quotidianamente sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val D’Aveto: sciare fino al 6 aprile, l’ultima neve di Pasquetta Articoli correlati Sciare in Liguria: impianti aperti fino a PasquettaUna buona notizia per gli amanti dello sci, gli Impianti della Val D'Aveto, dopo il weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo, sono pronti a chiudere... Sole e neve ad alta quota: fino a quando si può sciare a PiancavalloMentre in pianura le temperature cominciano lentamente ad alzarsi, la montagna cerca di resistere in vista dell'ultima fase della stagione. Approfondimenti e contenuti su Val D'Aveto sciare fino al 6 aprile... Discussioni sull' argomento Sciare in Liguria: impianti aperti fino a Pasquetta; S. Stefano d’Aveto: aperti nel fine settimana impianti e piste da sci; Santo Stefano d’Aveto: ancora impianti di risalita e piste aperte; Sciare in Liguria: impianti aperti fino a Pasquetta. Sciare in Liguria: nel weekend aperte tutte le piste in val d’AvetoSanto Stefano d’Aveto – L’attesa è finita. Per la prima volta in questa stagione Santo Stefano d’Aveto (unica stazione sciistica della Liguria) apre tutte le piste da sci. Non era ancora successo dal ... ilsecoloxix.it Val d'Agri Press - facebook.com facebook Buona domenica a tutti dalla Val Grande. #VallidiLanzo #AlpiGraie #Piemonte x.com