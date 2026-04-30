In Grecia, le persone a bordo delle imbarcazioni della flottiglia saranno sbarcate nelle prossime ore, secondo un accordo con il governo locale. La decisione riguarda i partecipanti trasferiti dalle imbarcazioni alla nave israeliana, che saranno fatti arrivare nel paese. L’operazione si svolge in un contesto di coordinamento tra le autorità greche e israeliane, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

In coordinamento con il governo greco, le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia alla nave israeliana saranno fatte sbarcare in Grecia nelle prossime ore ». Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sàar. «In coordinamento con il governo greco, le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia sulla nave israeliana saranno sbarcate su una spiaggia greca nelle prossime ore. Ringraziamo il governo greco per la sua disponibilità ad accogliere i partecipanti alla flottiglia». Lo scrive il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar in una nota. «Tutti i partecipanti alla flottiglia provocatoria sono stati fatti sbarcare dalle imbarcazioni illesi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Israele: gli attivisti di Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore

Notizie correlate

Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta, gli attivisti: "È pirateria"La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele...

Fermata la Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: "Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente"La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stamani ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Flotilla, Israele sequestra navi e 175 attivisti; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'.

Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. 'Saranno rilasciati nelle prossime ore'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it

Onu: «La chiusura di Hormuz strangola l’economia mondiale». Israele, attivisti Flotilla saranno rilasciati nelle prossime oreGli Stati Uniti intendono schierare in Medio Oriente il loro sistema missilistico ipersonico, potenzialmente utilizzabile contro l’Iran. Questa operazione segnerebbe il primo impiego operativo di tale ... ilsole24ore.com

Israele che continua a fare orrendamente i suoi comodi. 22 barche della Global Sumud Flotilla abbordate dalla Marina Israeliana, contro ogni regola, se non quella della barbarie ostentata. La Meloni che cinguetta timidamente al suo amico netaboia di liberar - facebook.com facebook

Oggi manifestazioni in tutta Italia contro l'ennesimo abuso di Israele nei confronti della missione di solidarietà verso #Gaza. x.com