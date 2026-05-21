Secondo fonti ufficiali, tutti gli attivisti coinvolti nella flottiglia sono stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nessun detenuto rimane in custodia e ciascuno di loro partirà nel corso della giornata da Israele. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle autorità e pubblicata da diversi mezzi di informazione. La flottiglia aveva attirato l’attenzione internazionale, e il rilascio degli attivisti rappresenta un passo importante in questa vicenda.

“Sono sconvolto dal trattamento riservato ai membri della Flotilla da parte del ministro israeliano Ben-Gvir. Questo comportamento è del tutto inaccettabile. Chiediamo il loro immediato rilascio”. Lo scrive sui suoi canali social il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. La ong Adalah ha ricevuto conferma ufficiale dal Servizio penitenziario israeliano e da funzionari statali che tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla Coalition che erano stati arrestati sono stati rilasciati dal centro di detenzione di Ktziot e sono attualmente in procinto di essere espulsi. Adalah sottolinea che l’intera... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, fonti: “Tutti gli attivisti sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele”

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