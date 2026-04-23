La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si svolgerà domenica 26 aprile, rappresentando la quarta delle classiche monumento della stagione. La corsa prevede una serie di salite, con dettagli sulle lunghezze e pendenze di ciascuna. Prima della Redoute, sono state annunciate due novità nel percorso. La gara si inserisce a poca distanza dalla Parigi-Roubaix e conclude un mese ricco di grandi eventi di un giorno.

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 andrà in scena domenica 26 aprile: la quarta Classica Monumento della stagione fa capolino nel calendario un paio di settimane dopo la Parigi-Roubaix e chiuderà l’intensa primavera riservata ai grandi eventi di un giorno. Il percorso si preannuncia particolarmente esigente e impegnativo, l ungo 259,5 km con partenza e arrivo a Liegi: in Belgio bisognerà affrontare ben undici salite, decisamente complesse e che come sempre faranno selezione. La prima metà del percorso non dovrebbe fare selezione e proporrà soltanto due ascese: la Cote de Saint-Roch (un chilometro all’11,2% di pendenza media) e il Col de Haussire (3,9 km al 6,8%).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutte le cote della Liegi-Bastogne-Liegi 2026: le salite, le lunghezze e le pendenze. Due novità prima della Redoute

Notizie correlate

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: nuovo percorso, un finale brutale di salite?? Cosa sapere Liegi-Bastogne-Liegi 2026 prevede un percorso di 269,5 km con nuove salite.

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la sfida brutale tra le ArdenneLa domenica 26 aprile 2026, il cuore pulsante del ciclismo mondiale si sposterà sulle aspre creste della Vallonia per la Liegi-Bastogne-Liegi, la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la guida.

Tutte le cote della Liegi-Bastogne-Liegi 2026: le salite, le lunghezze e le pendenze. Due novità prima della RedouteLa Liegi-Bastogne-Liegi 2026 andrà in scena domenica 26 aprile: la quarta Classica Monumento della stagione fa capolino nel calendario un paio di ... oasport.it

Liegi-Bastogne-Liegi 2026: il percorso ai raggi X. Tracciato più duro per i protagonistiManca sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una delle cinque classiche monumento e delle tre classiche delle Ardenne giunta alla sua centododicesima ... oasport.it

Una dedica speciale che non dimenticheremo mai Il 23 aprile 2017, Alejandro Valverde vinceva la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi ma quel giorno non c’era spazio per la gioia…Appena tagliato il traguardo, le dita puntate al cielo e le lacrime agli occhi x.com

Domenica 26 aprile si corre la Liegi-Bastogne-Liegi la più antica gara di ciclismo, denominata anche la “decana”. Il racconto, le curiosità e dove vederla in tv sul numero di Telesette in edicola #ciclismo #raidue #inedicola #dueruote #telesette - facebook.com facebook