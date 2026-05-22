Arriva l’ EU-Point a Casapulla | politiche europee e opportunità per il territorio
A Casapulla si terrà un evento dedicato all’Unione Europea, con un focus sulle sue politiche e sui benefici pratici per il territorio. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà cittadini, giovani e imprese presenti in zona. Verranno illustrate le iniziative europee e le possibilità di accesso a fondi e programmi europei. L’obiettivo è fornire informazioni utili a chi vuole conoscere meglio le opportunità offerte dall’UE per lo sviluppo locale.
Un pomeriggio dedicato all’Unione europea, alle sue politiche e alle opportunità per cittadini, giovani e imprese. È questo il senso dell’iniziativa “EU-Point a Casapulla”, in programma martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:00 presso il Centro Congressi di via Bari 11 a Casapulla.L’evento nasce con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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