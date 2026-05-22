Arriva l’ EU-Point a Casapulla | politiche europee e opportunità per il territorio

A Casapulla si terrà un evento dedicato all’Unione Europea, con un focus sulle sue politiche e sui benefici pratici per il territorio. L’appuntamento si svolgerà nel pomeriggio e coinvolgerà cittadini, giovani e imprese presenti in zona. Verranno illustrate le iniziative europee e le possibilità di accesso a fondi e programmi europei. L’obiettivo è fornire informazioni utili a chi vuole conoscere meglio le opportunità offerte dall’UE per lo sviluppo locale.

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