"Tra 'Sì' e 'No' al referendum sulla giustizia, ecco come hanno votato gli elettori dei singoli partiti. Spuntano alcuni dati interessanti: all'interno del centrodestra l'elettorato che ha votato maggiormente 'No' è quello di Forza Italia (17,9%), mentre nel campo opposto l'elettorato che ha votato con più forza il 'Sì' è quello del Movimento Cinque Stelle (13%). Ma questa consultazione è stata condizionata anche da un altro aspetto: per la prima volta hanno votato elettori che non si erano recati alle urne né per le Politiche, né per Europee: il 57,7% di essi hanno optato per il 'No' mentre il 42,3% per il 'Sì". A dirlo all' Adnkronos il sondaggista Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia che ha effettuato l'analisi degli Exit poll per Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sondaggista Noto, "chi ha votato No al referendum". Politiche ed europee, un dato pesantissimo

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