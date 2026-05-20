Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione

È stato annunciato un nuovo titolo di Stato pensato principalmente per i risparmiatori individuali. Questo investimento mira a proteggere il capitale dall’aumento dei prezzi nel paese, offrendo una soluzione dedicata a chi desidera mettere al sicuro i propri risparmi. La novità si inserisce nel quadro delle emissioni di titoli di Stato, con l’intento di rispondere alle esigenze di chi cerca una copertura contro l’inflazione. Il titolo si rivolge a un pubblico più ampio, con caratteristiche specifiche per tutelare il potere d’acquisto.

(Adnkronos) – Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutelarli dall'inflazione nazionale. E' il Btp Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale, che sarà riservato esclusivamente al mercato retail. Sarà collocato, come per altre emissioni retail, nell’arco dell’intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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