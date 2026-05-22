Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie Mare Fuori, è stato fermato a Milano. La polizia ha arrestato Tkachuk con l’accusa di danneggiamento. Non sono stati forniti dettagli sui fatti che hanno portato all’arresto né sui danni specifici. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali che hanno confermato l’intervento delle forze dell’ordine.

Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie Mare Fuori, è stato arrestato a Milano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2026, quando Tkachuk, insieme a tre amici, ha danneggiato quattro automobili parcheggiate in via Molino Prepositurale. Le segnalazioni dei residenti hanno portato all’intervento della Polizia di Stato, che ha trovato l’attore in evidente stato di agitazione. Totti e Ilary Blasi, divorzio imminente: la situazione economica in sospeso Il raid vandalico e l’intervento della polizia. Il gruppo ha preso di mira le vetture, lasciando segni evidenti di danneggiamento. Gli agenti, giunti sul posto, hanno assistito a una scena di vandalismo che ha portato a un arresto immediato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Arresto di Artem Tkachuk, protagonista di Mare Fuori, per danneggiamento

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Arrestato Artem Tkachuk a Milano: lattore di Mare Fuori stava danneggiando automobili

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