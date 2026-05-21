Artem Tkachuk arresto e denuncia a Rho per l' attore di Mare Fuori

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane conosciuto come volto di una serie televisiva è stato arrestato e denunciato a Rho. È stato fermato mentre, insieme a tre amici, danneggiava alcune auto in sosta. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento delle forze dell’ordine, che ha portato all’identificazione e alle successive procedure legali. L’uomo, noto per il suo ruolo in una popolare produzione, si trova ora in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

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È finito in manette Artem Tkachuk, l'attore della fiction Mare Fuori. Il 25enne, di origini italoucraine, è stato arrestato nella notte tra mercoledì 20 maggio e giovedì 21 maggio a Rho, nell’hinterland milanese, insieme ad altri tre ragazzi italiani rispettivamente di 18, 21 e 23 anni. Secondo quanto ricostruito, il gruppo sarebbe stato sorpreso mentre danneggiava alcune auto in sosta in via Molino Prepositurale. A far scattare l’intervento delle Volanti del commissariato di Rho sono state le segnalazioni di alcuni residenti della zona, allarmati dai rumori lungo la strada. Gli agenti hanno intercettato il gruppo verso l’una di notte. I quattro giovani sono stati arrestati con l’accusa di danneggiamento pluriaggravato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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