Artem Tkachuk arresto e denuncia a Rho per l' attore di Mare Fuori

Un giovane conosciuto come volto di una serie televisiva è stato arrestato e denunciato a Rho. È stato fermato mentre, insieme a tre amici, danneggiava alcune auto in sosta. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento delle forze dell’ordine, che ha portato all’identificazione e alle successive procedure legali. L’uomo, noto per il suo ruolo in una popolare produzione, si trova ora in attesa di eventuali sviluppi giudiziari.

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