Arrestato il responsabile della spaccata da Tiziana Fausti | decisivi auto rubata e video delle telecamere
La polizia ha arrestato a Torino l’uomo sospettato di aver compiuto una spaccata nel negozio di Tiziana Fausti, durante la quale sono stati portati via beni per oltre 150 mila euro. Le indagini si sono concentrate anche sull’auto utilizzata durante il colpo, che è risultata rubata. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi chiave per identificare il sospettato, che ora si trova in custodia.
LE INDAGINI. La Squadra Mobile ha individuato e arrestato a Torino il presunto responsabile del colpo di oltre 150 mila euro messo a segno il 7 maggio sul Sentierone. Altre due borse recuperate anche a casa dall’anziano che dopo la spaccata era passato in bici e aveva trafugato degli oggetti dalla vetrina rotta. Spaccata da Tiziana Fausti, l’auto della banda rubata a Torino. Pd: Il Viminale agisca. Lega: Verrà in città Gli investigatori della Squadra Mobile erano partiti proprio dall’auto usata per il colpo, risultata rubata nel capoluogo piemontese. Decisive anche le immagini delle telecamere, che avevano ripreso l’intera scena: l’arrivo davanti alla vetrina alle 5. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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