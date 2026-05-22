Arrestato il responsabile della spaccata da Tiziana Fausti | decisivi auto rubata e video delle telecamere

La polizia ha arrestato a Torino l’uomo sospettato di aver compiuto una spaccata nel negozio di Tiziana Fausti, durante la quale sono stati portati via beni per oltre 150 mila euro. Le indagini si sono concentrate anche sull’auto utilizzata durante il colpo, che è risultata rubata. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi chiave per identificare il sospettato, che ora si trova in custodia.

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