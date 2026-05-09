Nella notte, un’auto appartenente a una banda di ladri è stata rubata a Torino e successivamente distrutta con una spaccata. Gli investigatori della polizia stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ipotizzando che il gruppo responsabile possa provenire dall’Est Europa e sia composto da professionisti specializzati. Il dibattito politico ha portato il Pd a chiedere interventi dal Viminale, mentre la Lega ha annunciato che si recherà in città per verificare la situazione.

IL CASO. Gli agenti della Mobile stanno visionando le telecamere, si pensa a un gruppo specializzato dell’Est Europa. Denunciato il 75enne che ha approfittato della vetrina infranta. È risultata rubata a Torino la Fiat 500 utilizzata dai ladri per sfondare la vetrina della boutique Tiziana Fausti giovedì (7 maggio) mattina. Partono da qui gli investigatori della squadra Mobile che stanno conducendo le indagini sulla spaccata che ha fruttato alla banda 300mila euro in borse griffate. Le telecamere hanno ripreso l’intera scena, con i due che alle 5.21 arrivano davanti all’ultima vetrina a sinistra, quella accanto alla tabaccheria sul Sentierone, scendono per prendere le misure a spanne e poi l’autista risale e in retromarcia sfonda la vetrata quanto basta per allargarla poi a braccia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Spaccata da Tiziana Fausti, l’auto della banda rubata a Torino. Pd: Il Viminale agisca. Lega: Verrà in città

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