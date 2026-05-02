Napoli prima il bacio poi l' agguato al nipote del boss Lo Russo | due arresti

A Napoli, due persone sono state arrestate in relazione a un'aggressione contro il nipote di un noto boss della camorra. L’attacco, che seguiva un litigio avvenuto in carcere, ha portato alle manette. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospettati, che secondo le indagini sarebbero coinvolti in una vendetta legata a questioni criminali. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni tra fazioni criminali nella città.

Agguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Nel quartiere Miano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia nei confronti di 2 soggetti indagati per concorso in tentato omicidio e illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti Notizie correlate Napoli, ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo: “Volevano rapinarmi”Ricoverato nella notte il nipote del capoclan Lo Russo di Miano: ferito da 5 proiettili, ha raccontato di un tentativo di rapina a Marianella. Leggi anche: Venti di faida nell'area nord di Napoli: il figlio del boss Lo Russo ferito in un agguato Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La mia vita senza Domenico: vado da lui ogni giorno ci parlo, lo bacio e piango; L'assist al bacio di Malen, i miracoli dei portieri e non solo Serie A Enilive; La sera di oggi 23 aprile splendido bacio di Venere alle Pleiadi: a che ora vederlo nei cieli d'Italia; Stasera magnifico bacio della Luna a Giove, disegneranno un quadrilatero con due stelle: a che ora vederlo in Italia. Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Nel quartiere Miano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo ... ilmattino.it Tommaso Paradiso ha perso la pazienza durante il concerto che ha tenuto al Palapartenope di Napoli Il cantautore romano ha scagliato a terra il microfono durante l'esibizione, prima di scuotere la testa e chiedere scusa al pubblico. Cosa è successo - facebook.com facebook Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla x.com