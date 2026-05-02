Il killer saluta la vittima con un bacio | è il segnale per l'aggressione al nipote del boss Lo Russo
Due uomini hanno tentato di uccidere un nipote di un noto boss del clan Lo Russo nel rione Siberia, zona Marianella. L’aggressione è avvenuta dopo che, secondo quanto ricostruito, il killer ha salutato la vittima con un bacio prima di aggredirla. L’episodio è stato collegato a una vendetta legata a questioni maturate durante un periodo di detenzione. La polizia sta indagando sui dettagli dell’attacco.
Al rione Siberia, zona Marianella, due uomini hanno tentato di uccidere un nipote del boss clan Lo Russo per una vendetta maturata in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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