Il killer saluta la vittima con un bacio | è il segnale per l'aggressione al nipote del boss Lo Russo

Due uomini hanno tentato di uccidere un nipote di un noto boss del clan Lo Russo nel rione Siberia, zona Marianella. L’aggressione è avvenuta dopo che, secondo quanto ricostruito, il killer ha salutato la vittima con un bacio prima di aggredirla. L’episodio è stato collegato a una vendetta legata a questioni maturate durante un periodo di detenzione. La polizia sta indagando sui dettagli dell’attacco.