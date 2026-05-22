Arrestato a Milano un presunto rapinatore seriale di farmacie

A Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, in seguito a un tentativo di rapina avvenuto in una farmacia della città. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo aveva messo a segno un altro colpo, portando alla sua cattura. Le autorità hanno identificato l’individuo come sospettato di essere coinvolto in diverse rapine simili commesse in farmacie della zona. La polizia prosegue le indagini per chiarire eventuali altri episodi collegati.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dalla Polizia dopo l’ennesimo colpo La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo italiano di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver compiuto una rapina in una farmacia cittadina. L’intervento degli agenti è avvenuto subito dopo il colpo messo a segno lo scorso 14 maggio in una farmacia di via Marcona. Le indagini e il possibile collegamento con altri episodi Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Monforte Vittoria, il sospettato potrebbe essere coinvolto anche in altre rapine avvenute con modalità simili in diverse farmacie milanesi. Fondamentali per l’identificazione sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte dalle farmaciste vittime delle aggressioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato a Milano un presunto rapinatore seriale di farmacie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MILANO — Arrestato Geg Gega un 21enne albanese di Laç, soprannominato il fantasma dei piani alti. Sullo stesso argomento Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacieLa Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per la rapina commessa il 14... Milano, rapinatore seriale incastrato dopo 5 colpi con il cacciavite tra farmacie e fast-foodUn arresto al termine di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino italiano di 38 anni,... L'automobilista che ha investito due sorelle sulle strisce pedonali a Milano è un 38enne italiano: arrestato, è accusato di omicidio stradale x.com Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano: arrestato 26enneUn ragazzo di 26 anni ha aggredito sessuale una donna alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Il giovane è stato arrestato grazie all’intervento dell’autista di un bus. fanpage.it Uomo con machete in stazione Centrale a Milano, fermato con taser e arrestatoGirava per la stazione Centrale di Milano con un machete nello zaino, poi estratto davanti ai binari, un uomo che è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria. L’episodio, che ha causato mom ... tg24.sky.it