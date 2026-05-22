Arrampicata sportiva ad Arco i Campionati Italiani Giovanili 2026 | oltre 400 talenti in gara

Da maggio, il Climbing Stadium di Arco si prepara ad accogliere i Campionati Italiani Giovanili di arrampicata sportiva, che si terranno dal 22 al 24, coinvolgendo più di 400 atleti delle categorie Under 17, Under 19 e Under 21. L’evento si svolge nel Centro Tecnico Federale di Arco di Trento, uno dei principali luoghi dedicati a questa disciplina in Italia, e rappresenta uno dei momenti più rilevanti della stagione nazionale di questa disciplina.

Dal 22 al 24 maggio il Climbing Stadium ospita il grande evento nazionale dedicato alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21 Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco di Trento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della stagione dell’arrampicata sportiva italiana. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio andranno infatti in scena i Campionati Italiani Giovanili 2026, dedicati alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21. Oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle discipline Boulder, Lead e Speed all’interno del Climbing Stadium, in un evento che rappresenta uno dei momenti centrali del movimento giovanile nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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