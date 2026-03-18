Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva ad Arco 2026 | date atleti e come seguirli

Il Garda Trentino si appresta a ospitare i Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva nel 2026, un evento che vedrà in gara giovani atleti provenienti da tutto il mondo impegnati nelle discipline di Boulder, Lead e Speed. Le date dell’appuntamento sono state comunicate e saranno trasmesse tramite vari canali per permettere a tutti di seguire le gare.

Il Garda Trentino si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più prestigiosi del climbing internazionale giovanile: in gara Boulder, Lead e Speed. Ingresso gratuito e diretta streaming per tutti Mancano quattro mesi all’evento e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 18 al 25 luglio 2026, Arco diventerà la capitale mondiale dell’arrampicata giovanile, ospitando i Campionati del Mondo Giovanili di Arrampicata Sportiva. Per una settimana il Garda Trentino accoglierà oltre 600 atleti provenienti da circa 60 nazioni, pronti a contendersi i titoli mondiali nelle tre discipline olimpiche: Boulder, Lead e Speed. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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