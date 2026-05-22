A Arpaia, un uomo è stato allontanato dalla propria abitazione con un’ordinanza di restrizione, applicata tramite braccialetto elettronico, dopo che la madre ha presentato una denuncia per maltrattamenti in famiglia. L’indagato, ancora sotto indagine, dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla famiglia. La vicenda si è sviluppata in seguito alle segnalazioni di maltrattamenti, portando all’adozione delle misure di allontanamento previste dalla legge.

Arpaia, maltrattamenti in famiglia: allontanamento con braccialetto elettronico per un indagato dopo la denuncia della madre. Arpaia, misura cautelare per maltrattamenti in famiglia. Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Arpaia hanno eseguito un’ ordinanza cautelare nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento dispone l’ allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. La denuncia della madre e l’avvio delle indagini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arpaia, maltrattamenti in famiglia: allontanato un uomo

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