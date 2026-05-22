A Arona, scienziati e volontari collaborano per proteggere le spiagge del Verbano, concentrandosi sull'inquinamento delle Rocchette. Sono stati identificati i dieci materiali più presenti tra i rifiuti che inquinano le spiagge locali. I risultati delle analisi saranno utilizzati dal Comune per sviluppare nuove strategie di tutela ambientale. L'iniziativa mira a ridurre l'impatto dei rifiuti sulla zona e a promuovere comportamenti più responsabili tra i cittadini.

? Punti chiave Quali sono i dieci materiali che inquinano maggiormente le Rocchette?. Come influenzeranno i dati raccolti le future strategie del Comune?. Perché i risultati verranno confrontati con i monitoraggi del 2018?. Chi utilizzerà il protocollo internazionale per catalogare i rifiuti trovati?.? In Breve Intervento coordinato da Legambiente Gli Amici del Lago APS il 23 maggio 2026.. Analisi di 230 tipologie di rifiuti tramite protocollo internazionale Clean Coast Index.. Confronto dati con i precedenti monitoraggi ambientali del 2018 e 2025.. Comparazione risultati con le località di Meina, Lesa, Baveno e Lido di Gozzano.. Sabato 23... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arona: scienza e volontariato per salvare le spiagge del Verbano

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