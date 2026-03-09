Palermo | Cestini urgenti per salvare le spiagge libere

Il 9 marzo 2026, a Palermo, un gruppo di consiglieri comunali ha fatto un appello urgente per intervenire sul problema del degrado delle spiagge libere. Hanno richiesto l’installazione immediata di cestini per la raccolta dei rifiuti, evidenziando la necessità di interventi rapidi per proteggere le zone balneari della città. La questione riguarda le aree pubbliche accessibili a tutti.

Il 9 marzo 2026, a Palermo, un gruppo di consiglieri comunali ha lanciato un appello urgente per prevenire il degrado delle spiagge libere della città. La proposta prevede l’installazione immediata di cestini per la raccolta differenziata e uno svuotamento frequente dei contenitori prima dell’inizio della stagione estiva. L’intervento mira a proteggere non solo le zone del nord come Mondello e Vergine Maria, ma anche la Costa Sud, coinvolgendo direttamente l’amministrazione comunale e la società Reset nei piani operativi. La richiesta arriva da Antonino Randazzo, Pasquale Tusa, Emanuela Lo Nardo, Giovanni Galioto e Simone Aiello, che hanno inviato una nota formale al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Pietro Alongi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

