Il sindaco di Cabras ha chiesto alla Regione un intervento immediato per riparare le infrastrutture lungo le spiagge del Sinis, danneggiate da recenti eventi meteorologici estremi. La richiesta arriva dopo le criticità registrate nelle ultime settimane, che hanno compromesso le strutture costiere della zona. La necessità di un fondo urgente è stata ribadita per poter intervenire rapidamente e limitare i danni futuri.

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha richiesto un intervento urgente alla Regione per riparare le infrastrutture costiere del Sinis, colpite da eventi meteorologici estremi nelle settimane passate. Il bilancio dei danni richiede circa 400mila euro per interventi non previsti nel bilancio comunale, necessari a garantire la sicurezza e la riapertura delle aree danneggiate. Danni strutturali e fragilità del litorale tra Mariermi e Tharros. Le precipitazioni intense hanno colpito duramente il patrimonio infrastrutturale della zona. A Mariermi è necessario procedere con la ricostruzione di un ponticello, mentre nello spiaggione di San Giovanni di Sinis si rende indispensabile rifare la scalinata che permette l’accesso al mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinis in ginocchio: serve un fondo urgente per salvare le spiagge

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