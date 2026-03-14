Autorità bacino e Università insieme per liberare Arno dalle plastiche

L'Autorità di bacino e un'università collaborano per intervenire sull'Arno, che dopo le recenti piene presenta una quantità significativa di plastica accumulata sugli argini. La presenza di rifiuti di plastica nell'acqua rappresenta un problema per la fauna ittica e per l'ambiente. Le due istituzioni si sono accordate per lavorare congiuntamente alla rimozione dei rifiuti e alla prevenzione dell'inquinamento.

Firenze, 14 marzo 2026 - Dopo l'inverno e le piene, l' Arno ha lasciato sugli argini una distesa di plastica, fonte principale d' inquinamento, letale per la fauna ittica. Su questo assume ancor più importanza la collaborazione tra Autorità di bacino, Università di Firenze, Canottieri Comunali e Rari Nantes Florentia che si sono mobilitati stamani per la raccolta della plastica proprio nel giorno che celebra a livello internazionale l'azione per i fiumi. Gli studenti sono saliti sul dragon boat dei Canottieri, divisi in gruppi e, si spiega in una nota Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, hanno dimostrato con il loro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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