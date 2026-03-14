Dopo le recenti piene, gli argini dell'Arno sono stati ripuliti da un'operazione condotta dall'Autorità di bacino e dall'Università, che hanno rimosso accumuli di plastica. Gaia Checcucci ha dichiarato l'intenzione di restituire al fiume la possibilità di essere nuovamente balneabile e di vivere un ambiente più pulito. La plastica rappresenta la principale fonte di inquinamento e danneggia la fauna ittica.

Dopo l’inverno e le piene, l’Arno ha lasciato sugli argini una distesa di plastica, fonte principale d’inquinamento, letale per la fauna ittica. Per ripulire il fiume ed evitare che i rifiuti abbandonati arrivino al mare, Autorità di bacino e Università di Firenze, si sono mobilitati stamani, grazie alla collaborazione della Canottieri Comunali e del presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri. Decine di studenti, infatti, si sono mobilitati per la prima raccolta stagionale della plastica, a Firenze, proprio nella Giornata internazionale di azione per i fiumi. Gli studenti sono saliti sul dragon boat dei Canottieri, divisi in gruppi... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arno: Autorità di bacino e Università liberano gli argini dalla plastica. Gaia Checcucci: “Vogliamo un fiume da vivere, di nuovo balneabile”

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