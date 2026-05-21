La polizia di Pisa ha arrestato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver effettuato diverse perquisizioni. Durante le operazioni sono stati trovati più di 800 grammi di hashish, cocaina, una somma di denaro contante e alcune armi illegalmente detenute. L'uomo è stato portato in custodia e le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli sulla sua attività. La scoperta si è svolta nel corso di controlli di routine nella zona.

PISA – Oltre 800 grammi di hashish, cocaina, contanti e armi detenute illegalmente. È quanto scoperto dalla polizia di Pisa durante una serie di perquisizioni che hanno portato all’arresto di un uomo di 51 anni già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti avrebbero ricevuto informazioni sulla presenza di alcune armi nascoste in un fondo agricolo nella zona di Sant’Ermete. Gli investigatori della squadra volante e della squadra mobile avrebbero così individuato due fucili, una pistola e oltre cento munizioni, alcune delle quali ritenute provento di furto. Le successive perquisizioni effettuate nei luoghi nella disponibilità del 51enne avrebbero inoltre permesso di trovare 30 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana e più di 6mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hashish, cocaina e armi nascoste: arrestato un 51enne a Pisa

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Hashish nella macchina: arrestato corriere

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