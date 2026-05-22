Faida per lo spaccio ad Aprilia | un arsenale da guerra pronto per l’agguato quattro fermi

Questa mattina a Aprilia sono stati eseguiti quattro fermi nei confronti di persone accusate di essere affiliate a un'organizzazione criminale di stampo mafioso, attiva nella zona e nei comuni vicini. Durante l’operazione sono stati sequestrati armi e munizioni, tra cui un arsenale che sembra pronto per un conflitto armato. L’indagine riguarda una faida legata allo spaccio di droga, con elementi che indicano un livello di preparazione militare per eventuali scontri.

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