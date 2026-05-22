Faida per lo spaccio ad Aprilia | un arsenale da guerra pronto per l’agguato quattro fermi
Questa mattina a Aprilia sono stati eseguiti quattro fermi nei confronti di persone accusate di essere affiliate a un'organizzazione criminale di stampo mafioso, attiva nella zona e nei comuni vicini. Durante l’operazione sono stati sequestrati armi e munizioni, tra cui un arsenale che sembra pronto per un conflitto armato. L’indagine riguarda una faida legata allo spaccio di droga, con elementi che indicano un livello di preparazione militare per eventuali scontri.
Una nuova operazione antimafia scuote la città di Aprilia. C’è stato questa mattina, 22 maggio, il fermo di persone ritenute affiliate ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, storicamente operante nella zona di Aprilia e nei comuni limitrofi. A dare esecuzione al provvedimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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