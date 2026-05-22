Faida per lo spaccio ad Aprilia | arsenale da guerra pronto per l’agguato quattro fermi
Nella mattinata del 22 maggio, le forze dell’ordine hanno eseguito quattro fermi nei confronti di persone ritenute legate a un'organizzazione criminale attiva nella zona di Aprilia e nei comuni vicini. Durante l’operazione sono stati sequestrati un arsenale da guerra e armi da fuoco, considerati pronti per un possibile scontro. L’azione fa parte di un’indagine antimafia che ha portato al fermo di differenti soggetti coinvolti in un traffico di droga e nella gestione di attività illecite legate allo spaccio.
Una nuova operazione antimafia scuote la città di Aprilia. C’è stato questa mattina, 22 maggio, il fermo di persone ritenute affiliate ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso, storicamente operante nella zona di Aprilia e nei comuni limitrofi. A dare esecuzione al provvedimento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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