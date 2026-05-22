Faida per lo spaccio ad Aprilia | arsenale da guerra pronto per l’agguato quattro fermi

Nella mattinata del 22 maggio, le forze dell’ordine hanno eseguito quattro fermi nei confronti di persone ritenute legate a un'organizzazione criminale attiva nella zona di Aprilia e nei comuni vicini. Durante l’operazione sono stati sequestrati un arsenale da guerra e armi da fuoco, considerati pronti per un possibile scontro. L’azione fa parte di un’indagine antimafia che ha portato al fermo di differenti soggetti coinvolti in un traffico di droga e nella gestione di attività illecite legate allo spaccio.

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