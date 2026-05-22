Ariano Irpino studenti in caserma con i Carabinieri | incontro sulla legalità

Ariano Irpino ha accolto un gruppo di studenti che si sono recati in caserma per partecipare a un incontro dedicato al progetto “Cultura della legalità”. L'evento è stato organizzato dai Carabinieri di Avellino e ha coinvolto i giovani in un’attività educativa sul rispetto delle norme e sulla tutela dei diritti. Durante l'iniziativa, sono state illustrate alcune pratiche di prevenzione e sono stati presentati esempi concreti di operazioni di contrasto alla criminalità.

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