Legalità in caserma | studenti del Kennedy di Nusco accolti dai Carabinieri

Gli studenti del liceo “Kennedy” di Nusco hanno visitato la caserma dei Carabinieri di Montella, dove sono stati accolti dagli ufficiali. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla sicurezza stradale, al funzionamento del numero di emergenza 112 e alle responsabilità civiche dei cittadini. L’obiettivo dell’evento è stato informare i giovani su aspetti pratici e normativi legati alla legalità e alla tutela della collettività.

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A Montella i Carabinieri incontrano gli studenti di Nusco: focus su sicurezza stradale, ruolo del 112 e responsabilità civica. Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni. In un’ottica di costante collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, la Compagnia di Montella ha accolto nella propria caserma gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “J.F. Kennedy” di Nusco, trasformando l’incontro in un momento di formazione e cittadinanza attiva. L’iniziativa, guidata dal Comandante della Compagnia, Capitano Maria Rosaria Paduano, ha consentito agli studenti di conoscere da vicino l’attività quotidiana dell’Arma.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Legalità in caserma: studenti del “Kennedy” di Nusco accolti dai Carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I giovani a lezione di legalità: gli studenti in visita alla caserma dei carabinieriUn’immersione nel cuore della sicurezza del territorio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Govoni di Copparo. Dal liceo alla caserma: gli studenti del Maffeo Vegio fanno lo stage dai carabinieriLodi, 14 marzo 2026 – Studenti del Maffeo Vegio di Lodi in caserma per una settimana con i carabinieri. Temi più discussi: I giovani a lezione di legalità: gli studenti in visita alla caserma dei carabinieri; Studenti a lezione di legalità. Visita al comando dei carabinieri; Legalità a scuola, i Carabinieri incontrano gli studenti del Sarpi; Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri a Placanica: Presidio di legalità e vicinanza ai cittadini. I giovani a lezione di legalità: gli studenti in visita alla caserma dei carabinieri x.com Montella, cultura della legalità: i Carabinieri accolgono gli studenti del J.F. Kennedy di NuscoProsegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni. In un’ottica di costante collaborazione con le istituzion ... irpinianews.it Fiumefreddo di Sicilia. Studenti in visita alla caserma: incontro educativo con i CarabinieriNell’ambito della campagna volta a diffondere la Cultura della Legalità, condotta dall’Arma dei Carabinieri in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la settimana scorsa, 75 studenti ... libertasicilia.it