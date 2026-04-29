Salute della donna successo per l' Open Week all’Ospedale di Ariano Irpino | oltre 60 prestazioni gratuite

Si è conclusa con un bilancio positivo l’Open Week dedicata alla salute della donna, organizzata dall’Asl Avellino in collaborazione con la Fondazione Onda ETS. Durante l’iniziativa, presso l’Ospedale di Ariano Irpino, sono state offerte oltre 60 prestazioni gratuite. L’evento ha avuto come obiettivo mettere al centro l’attenzione alla salute femminile attraverso servizi sanitari accessibili e visite gratuite.

Il genere al centro della cura. Si conclude con un bilancio positivo l’(H)Open Week dedicata alla Salute della Donna, iniziativa promossa dall’Asl Avellino in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, che ha visto l’Ospedale Bollino Rosa “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino protagonista di una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Open Week sulla salute femminile: visite e consulenze gratuite all’ospedale del ValdarnoArezzo, 15 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile con visite, esami e consulenze gratuite negli... Open week sulla salute della donna, dal 21 al 28 aprile visite gratuite al PoliclinicoPiù occasioni di visite gratuite al Policlinico di Messina in occasione dell’ (H) Open week sulla salute della donna che si celebra in tutta Italia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Giornata Nazionale della Salute della Donna, Roma Tor Vergata ha a cuore le Donne; (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 24 APRILE; Giornata della salute della donna: farmacie e territorio insieme in prima linea. Salute della Donna: successo per l’(H)Open Week all’Ospedale di Ariano IrpinoL’(H)Open Week dedicata alla Salute della Donna, promossa dall’Asl Avellino insieme alla Fondazione Onda ETS, si è conclusa con risultati molto positivi presso l’Ospedale Frangipane-Bellizzi di Aria ... irpiniaoggi.it Salute della Donna: esami e visite ambulatoriali gratuite per oltre 60 donne nell’Open Week all’Ospedale di ArianoIl genere al centro della cura. Si conclude con un bilancio positivo l’(H)Open Week dedicata alla Salute della Donna, iniziativa promossa dall’Asl Avellino in collaborazione con la Fondazione Onda ETS ... irpinianews.it In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’Arma dei Carabinieri, con il supporto del Comando per la Tutela del Lavoro, conferma il suo impegno quotidiano per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Attraverso prevenzion - facebook.com facebook