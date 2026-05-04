Una cantante ha pubblicato un brano intitolato “Colpa Mia” che affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo. Nel testo si leggono parole che esprimono un senso di responsabilità e colpa per le sofferenze subite. La canzone si ispira a un episodio di una chat di classe che rimane attiva durante tutta la notte, facendo riferimento a situazioni di disagio tra studenti.

« Forse il male mi fa bene, perché lo merito e mi appartiene. È colpa mia, solo colpa mia » Una chat di classe può restare aperta tutta la notte. Anche quando nessuno scrive più, anche quando il telefono è appoggiato sul comodino, anche quando il giorno dopo bisogna tornare nello stesso banco, nello stesso corridoio, davanti agli stessi occhi. Per molti ragazzi il bullismo non finisce con l’ultima campanella, ma resta in un insulto riletto in silenzio, in una risata che si deposita e si fissa sottopelle, nell’esclusione da un gruppo, nello sguardo di chi sa e finge di non sapere. Una presenza costante, che può arrivare a deformare il modo in cui una persona si percepisce, fino a trasformare l’offesa ricevuta in una domanda: “E se fosse colpa mia?”.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Bullismo e cyberbullismo, Clair firma “Colpa Mia”: il brano che dà voce a chi si sente responsabile del male subìto

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