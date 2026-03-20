The Miracle | brano dei Queen che celebra la pace come vero miracolo dell’umanità Insegnare con le canzoni

“The Miracle” è una canzone dei Queen pubblicata nel 1989 nell’album omonimo. Si tratta di un brano che trasmette un messaggio di speranza e di pace, considerato uno dei più ottimisti e visionari della band. La canzone invita ad apprezzare il valore della pace come un vero “miracolo” per l’umanità.

Pubblicata nel 1989 all’interno dell’album The Miracle, la canzone The Miracle dei Queen è uno dei brani più ottimisti e visionari della band. Il testo immagina un mondo ideale, pieno di meraviglie e conquiste dell’umanità, ma allo stesso tempo invita a riflettere su ciò che ancora manca: la pace nel mondo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Concerto “Le Quattro Stagioni” celebra la Giornata dei Giusti dell’Umanità ad AvellinoLa memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro. Volevo essere un duro: una riflessione delicata sulla fragilità e la “durezza” del mondo. Insegnare con le canzoniVolevo essere un duro di Lucio Corsi, canzone che si è aggiudicata il secondo posto a Sanremo 2025 riscuotendo notevole successo nella scena...