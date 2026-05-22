Arianna Montefiori ha condiviso un messaggio emotivo dedicato a suo padre, nel quale esprime il dolore per la sua scomparsa. Nel testo, la donna racconta di come le mancherà il gesto di chiamarlo ogni giorno con affetto e di quanto sentirà la sua assenza. Il messaggio, scritto in modo semplice e diretto, rivela la profondità del legame che la univa al padre e il dolore nel perdere una figura così vicina.

"Mi mancherà da farmi male non poterti più chiamare tutti i giorni 'papinooo'.. mi mancherà da morire vederti ridere di gusto", così Arianna Montefiori ricorda il padre, conosciuto in arte come George Eastman Il padre di Arianna Montefiori, Luigi, meglio conosciuto come George Eastman, è morto. Dopo giorni di silenzio e di dolore, sua figlia ha deciso di ricordarlo, tra le lacrime, in un lungo post. Suo padre si era ammalato nel 2020 e lei non avrebbe mai immaginato che fosse riuscito ad essere presente il giorno del suo matrimonio e poi anche della nascita della sua prima figlia,Allegra. In un lungo postArianna Montefioriha scritto: “Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Arianna Montefiori piange suo padre: “Mi sentirò per sempre tua figlia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: L’addio di Arianna Montefiori al padre George Eastman: “Mi mancherai da farmi male, non riesco a smettere di piangere”

Leggi anche: È morto Luigi Montefiori, volto iconico degli spaghetti western e papà dell’attrice Arianna Montefiori

L’addio di Arianna Montefiori al padre George Eastman: Mi mancherai da farmi male, non riesco a smettere di piangereArianna Montefiori ha confidato che da quando, nel 2020, il padre si è ammalato ha temuto in ogni istante che potesse arrivare il momento di dirsi addio: Solo adesso realizzo che ogni giorno in più e ... fanpage.it

Briga in lutto, le parole per il suocero: Proteggi Arianna da , io non posso sostituirtiIl cantante Briga ha espresso sui social tutto il suo dolore per la scomparsa dell'attore Luigi Montefiori, noto con lo pseudonimo di George Eastman) ... today.it