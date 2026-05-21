È morto Luigi Montefiori volto iconico degli spaghetti western e papà dell'attrice Arianna Montefiori

È deceduto all’età di 83 anni l’attore Luigi Montefiori, noto per aver interpretato ruoli in numerosi spaghetti western. La sua carriera cinematografica si è estesa anche ad altri generi, dimostrando versatilità. È padre dell’attrice Arianna Montefiori. La sua morte segna la fine di una presenza importante nel panorama cinematografico italiano degli ultimi decenni. La famiglia e i colleghi hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore.

Si è spento all'età di 83 anni l'attore Luigi Montefiori. È stato uno dei volti più iconici degli spaghetti western, ma ha spaziato nella sua carriera tra vari generi cinematografici. Lascia la moglie Michela e tre figli, tra cui l'attrice Arianna, moglie del cantante Briga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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