Argini fragili ed effetto diga per sei chilometri scatta l' allarme sul Montone | Intervenire subito

Scatta l’allarme sul fiume Montone a causa di argini fragili e di un effetto diga che si estende per oltre sei chilometri. Le cause sono riconducibili a alberi, detriti e barriere di legname lasciate intatte dopo le recenti piene, che hanno provocato profonde erosioni e indebolito le strutture di contenimento. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene tempestivamente, considerando la presenza di punti critici lungo tutto il tratto interessato. Le autorità locali sono state già informate e si preparano ad agire.

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