Argini fragili ed effetto diga per sei chilometri scatta l' allarme sul Montone | Intervenire subito
Scatta l’allarme sul fiume Montone a causa di argini fragili e di un effetto diga che si estende per oltre sei chilometri. Le cause sono riconducibili a alberi, detriti e barriere di legname lasciate intatte dopo le recenti piene, che hanno provocato profonde erosioni e indebolito le strutture di contenimento. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene tempestivamente, considerando la presenza di punti critici lungo tutto il tratto interessato. Le autorità locali sono state già informate e si preparano ad agire.
Erosioni profonde, argini indeboliti e un “effetto diga” lungo oltre sei chilometri causato da alberi, detriti e barriere di legname mai rimossi dopo le ultime piene. Sarebbe questo lo scenario emerso durante un sopralluogo tecnico effettuato lungo il fiume Montone, nel tratto tra il Ponte della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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