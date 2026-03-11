Materiali da costruzione l' allarme di Ance Emilia Area Centro | Prezzi a rischio Intervenire subito

L'Associazione nazionale dei costruttori di Emilia Area Centro segnala un aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con segnalazioni che arrivano già dalla scorsa settimana e che continuano a crescere nelle ultime ore. Tra i materiali coinvolti ci sono il bitume, l'acciaio e i costi di trasporto. L'organizzazione evidenzia come questa situazione rappresenti un rischio per il settore e chiede interventi immediati.

"Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l'acciaio e con aumenti dei costi di trasporto", spiega il.