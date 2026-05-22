Nelle ultime ore di campagna elettorale ad Arezzo, i candidati intensificano gli sforzi per attirare gli elettori ancora indecisi. Alcuni distribuiscono cibo come la porchetta, altri mostrano burattini per catturare l’attenzione, mentre alcuni si posizionano strategicamente in angoli delle piazze per evitare di perdere potenziali voti. La fase finale vede una serie di iniziative e presenze sul territorio, con ogni candidato che cerca di convincere anche gli ultimi elettori rimasti incerti o distraenti.

Ultime ore di campagna elettorale e ad Arezzo va in scena la tradizionale corsa finale al voto, quella dove ogni candidato prova a convincere gli indecisi rimasti, gli amici degli indecisi e pure il cugino che aveva giurato di andare al mare. Oggi è l’ultimo giorno utile prima del silenzio elettorale. Poi parleranno le urne. E forse anche qualche mal di testa da propaganda intensiva. Il programma della serata sembra scritto da un organizzatore di sagre con crisi d’identità. Si parte alle 17.30 in piazza San Michele con Serena Marinelli e Alternativa Comune che trasformano la chiusura della campagna in un festival: burattini, trampolieri, poesie per la Palestina, reggae militante e artisti di strada. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, ultimo assalto al voto: chi offre la porchetta, chi i burattini e chi si piazza all’angolo per non perdere un elettore

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