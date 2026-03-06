Referendum Giustizia l’ultimo sondaggio Swg prima del voto Chi vota Sì e chi No | come si è ribaltato l’orientamento

Nell’ultimo giorno utile prima del voto, l’ultimo sondaggio Swg mostra il «No» al referendum sulla giustizia in testa, mentre il «Sì» si attesta dietro. I dati indicano come l’orientamento degli elettori si sia modificato nel corso della campagna e quale sia la distribuzione tra chi sostiene il «No» e chi invece preferisce il «Sì». La consultazione si avvicina e i risultati sembrano già delinearsi.

Nell'ultimo giorno utile per diffondere sondaggi, il «No» al referendum confermativo sulla giustizia è in vantaggio. Lo certifica l'ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, che dà il fronte contrario alla riforma del governo Meloni al 52% delle preferenze contro il 48% dei «Sì». La propensione ad andare a votare si attesta tra il 46 e il 51 %. Nel primo sondaggio fatto a novembre 2025, il «Sì» partiva dal 62%. A marzo 2026, è calato drasticamente al 48%. Percorso opposto per il «No», cresciuto dal 38% di novembre 2025 all'attuale 52%.