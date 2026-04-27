Il club di calcio di Milano sta lavorando per rafforzare la linea offensiva in vista della prossima stagione. La società ha avviato trattative con alcuni giocatori e sta valutando varie opzioni sul mercato. Attualmente, non sono stati resi noti i nomi coinvolti nelle trattative. La squadra si prepara a compiere un passo importante per migliorare la propria rosa in attacco.

Il AC Milan sta preparando una nuova mossa importante per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera, insieme al nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha individuato nell’attaccante la priorità assoluta del prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di aumentare la qualità e soprattutto la concretezza sotto porta. La stagione attuale ha evidenziato infatti alcune difficoltà nella fase realizzativa, motivo per cui il club è intenzionato a intervenire in modo deciso. Tra i profili valutati ci sono diversi nomi di livello internazionale, con caratteristiche differenti ma tutti accomunati dalla capacità di garantire gol e presenza costante in area.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: mossa per il reparto offensivo

AC Milan are reportedly preparing a bold and ambitious move for veteran goal machine Lewandowski

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