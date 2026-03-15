Il 15 marzo 2026, allo stadio Comunale di Arezzo, si disputa il derby numero 66 tra la squadra locale e Perugia. Oltre 6.000 tifosi sono presenti, pronti a sostenere la loro squadra in questa partita considerata tra le più rilevanti degli ultimi anni. La formazione di partenza include il tridente composto da Pattarello, Cianci e Tavernelli.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Con la spinta degli oltre 6mila aretini, pronti a trasformare il Comunale in un catino che ribolle di passione, l’Arezzo gioca il derby numero 66, uno più importanti della storia recente. Stavolta contro il Perugia non c’è in palio solo la terza vittoria casalinga consecutiva contro gli umbri, ma tre punti che rappresenterebbero un altro passo significativo verso la conquista della serie B. Gli amaranto ci arrivano con la forza del primato in classifica e con il blitz di Campobasso che ha restituito il miglior Arezzo del girone di ritorno. Di fronte un Grifo che sta attraversando un buon momento ed è reduce da due successi consecutivi che hanno ridato fiato ai biancorossi, nella corsa per evitare i playout. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo-Perugia, il giorno più atteso: tridente Pattarello-Cianci-Tavernelli

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