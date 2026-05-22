Aree interne Gatta presenta il piano contro lo spopolamento | dal bonus nascita agli incentivi a chi si trasferisce

Un nuovo piano è stato annunciato per contrastare lo spopolamento nelle zone interne, con l’obiettivo di fermare la diminuzione della popolazione e ridurre il divario digitale. Il progetto include incentivi come bonus nascita e agevolazioni per chi sceglie di trasferirsi in queste aree. L’obiettivo è assicurare servizi fondamentali come salute e istruzione anche nelle piccole comunità della regione, cercando di mantenere vive le comunità locali e migliorare le condizioni di vita.

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Fermare l’emorragia demografica, azzerare il divario digitale e garantire il diritto alla salute e all'istruzione anche a chi decide di non abbandonare i piccoli borghi della Puglia. È il cuore della proposta di legge regionale, primo firmatario Nicola Gatta, intitolata ‘Sviluppo e rigenerazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it. Sullo stesso argomento Parco Partenio, la sfida delle aree interne contro lo spopolamentoIl presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo... Una legge regionale per salvare le aree interne dallo spopolamento: la proposta di Nicola GattaBARI – Garantire pari dignità a tutti i cittadini pugliesi, azzerare i divari territoriali e offrire un futuro ai nostri borghi dimenticati. Aree interne, Gatta presenta il piano contro lo spopolamento: dal bonus nascita agli incentivi a chi si trasferisceFermare l’emorragia demografica, azzerare il divario digitale e garantire il diritto alla salute e all'istruzione anche a chi decide di non abbandonare i piccoli borghi della Puglia. È il cuore della ... foggiatoday.it Aree interne: Benevento, il maestro Palladino dona l’opera al Forum al via oggiS’intitola Radici, diritto al futuro l’opera che il maestro Mimmo Paladino ha donato al Forum delle aree interne e presentata nel corso della sessione 2025 che si svolge nell’ex complesso del ... agensir.it