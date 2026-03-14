Parco Partenio la sfida delle aree interne contro lo spopolamento

Il Parco del Partenio sta lavorando a soluzioni per contrastare lo spopolamento nelle aree interne della provincia di Avellino e della Campania. L’ente regionale ha annunciato iniziative e proposte mirate a sostenere i territori più colpiti da questa problematica. Le misure sono state presentate come strumenti per favorire la ripresa e la valorizzazione di queste zone.

Il presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo Il presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo, coinvolgendo non solo quelle politiche. Il Parco si propone come soggetto resistente a questo processo di abbandono e resiliente rispetto alla possibilità di un'inversione di rotta. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Aree interne, dal Cilento un patto nazionale contro lo spopolamento Un Patto per le Aree Interne: dal Cilento una nuova alleanza contro lo spopolamentoTempo di lettura: 3 minutiUn Patto per le aree rurali di collina e di montagna sarà siglato venerdì 23 gennaio a San Mauro Cilento (SA) in occasione... Tutti gli aggiornamenti su Parco Partenio Temi più discussi: Parco del Partenio, idee e proposte per le aree interne: sabato al via il confronto; Il GAL Partenio ripensa lo sviluppo locale: partecipazione e cooperazione come nuova sfida per il territorio; Lotta allo spopolamento nelle aree interne: parte la sfida. Parco del Partenio, idee e proposte per le aree interne: sabato al via il confrontoLe prospettive e le ricette che l’ente regionale Parco del Partenio ha intenzione di fornire e suggerire ai territori interni della provincia di Avellino e della Campania per arginare il fenomeno de ... irpinianews.it Parco del Partenio già pronto alla svolta, Iovino: dai guardia Parco ai beni confiscatiMONTEFORTE IRPINO- Aree interne, nuovo personale, baby guardie ambientali e iniziative per creare nuovi percorsi per i disabili e valorizzare un bene confiscato alla camorra. Il 2026 del Parco Regiona ... irpinianews.it Dopo la nuova legge regionale sui Parchi, una delle più grandi aree protette di Irpinia, il Parco del Partenio, si prepara ad una serie di sfide su Aree interne, nuovo personale, baby guardie ambientali e iniziative per creare nuovi percorsi per i disabili e valorizz - facebook.com facebook