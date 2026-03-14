Parco Partenio la sfida delle aree interne contro lo spopolamento

Da avellinotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco del Partenio sta lavorando a soluzioni per contrastare lo spopolamento nelle aree interne della provincia di Avellino e della Campania. L’ente regionale ha annunciato iniziative e proposte mirate a sostenere i territori più colpiti da questa problematica. Le misure sono state presentate come strumenti per favorire la ripresa e la valorizzazione di queste zone.

Il presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo Il presidente Francesco Iovino, insieme ai collaboratori che lo affiancano da anni, lancia la sfida e apre un confronto tra le varie forze in campo, coinvolgendo non solo quelle politiche. Il Parco si propone come soggetto resistente a questo processo di abbandono e resiliente rispetto alla possibilità di un'inversione di rotta. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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