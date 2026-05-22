Area sequestrata per interventi abusivi | sigilli violati per finire i lavori
Nelle ultime settimane, i carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno individuato una violazione dei sigilli su un'area già sottoposta a sequestro nel territorio di Monte San Biagio. L'area era stata sequestrata a causa di interventi abusivi, ma sono stati riscontrati segni che indicano che qualcuno ha continuato i lavori nonostante il provvedimento. L’accertamento ha portato all'intervento delle forze dell'ordine per verificare la situazione e garantire il rispetto delle disposizioni legali.
Una violazione dei sigilli su un'area già sottoposta a sequestro è stata scoperta nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo forestale di Fondi sul territorio di Monte San Biagio. La zona interessata è quella di via degli Olmi.Qui, nel corso di un'attività di controllo ambientale, i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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