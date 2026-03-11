Varcaturo lavori abusivi in corso su area demaniale | sequestrata area da 65mila metri quadri

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania, hanno sequestrato un'area di oltre 65mila metri quadrati situata in zona Orsa Maggiore, di proprietà della Regione Campania. Il terreno, in passato appartenente all'Opera Nazionale Combattenti e oggi dato in locazione a una società che gestisce villaggi turistici ed eventi, era interessato da numerosi lavori edilizi ritenuti abusivi. Al momento del controllo, come anticipa Il Mattino, nel cantiere erano presenti nove operai impegnati nella realizzazione di diverse strutture sportive e residenziali: quattro campi da padel, due campi di calcetto, un campo di calcio a otto e tre nuovi manufatti destinati a uso abitativo.