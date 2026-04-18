Violati i sigilli su un' area sequestrata per costruire opere abusive

I carabinieri del nucleo forestale di Fondi hanno individuato una violazione dei sigilli su un’area sequestrata a Monte San Biagio. La zona era stata sottoposta a sequestro preventivo e, nonostante ciò, sono stati riscontrati lavori abusivi. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per accertare eventuali responsabilità e procedimenti legali legati alla violazione.

Una violazione di sigilli su un'area precedentemente sequestrata è stata scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Fondi a Monte San Biagio. In via degli Olmi i militari hanno scoperto infatti che sul terreno su cui era già stato accertato un abuso era stati realizzati e ultimati alcuni.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Opere abusive in area archeologica: sequestrata un’area a Mirabella Eclano Moschiano: opere abusive in area vincolata, denunciati e sequestro escavatoreMoschiano (AV), due persone denunciate per lavori abusivi in zona a rischio frane e vincolo idrogeologico. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ostia – Pugno duro sul litorale: violati i sigilli in uno stabilimento, scatta il nuovo sequestro; Sigilli violati allo stabilimento di Ostia, intervengono Finanza e Roma Capitale; Villaputzu, saccheggiava i pacchi dei clienti: denunciato il corriere scarta e ruba; Litorale laziale | scatta il piano sicurezza per l’estate. Tav, Beppe Grillo denunciatoIl comico Beppe Grillo è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Susa per la violazione dei sigilli posti dalla magistratura sulla baita-presidio costruita da alcuni esponenti del ... torino.repubblica.it Operazione "Alto Impatto" dei Carabinieri: arresti domiciliari violati nella Città Bianca e armi sequestrate nel territorio - facebook.com facebook Uffizi sotto ricatto degli hacker: violati mappe, archivi e sistemi di sicurezza x.com