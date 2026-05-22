Arbus violento schianto sulla provinciale | guidatore sbalzato fuori

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada. Secondo quanto riferito, il conducente è stato sbalzato dall’abitacolo e si trova ora in ospedale a San Gavino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Le condizioni del ferito sono ancora da valutare completamente.

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?? Punti chiave Come ha fatto il conducente a finire fuori dall'abitacolo? Quali sono le reali condizioni cliniche del ferito a San Gavino? Perché il mezzo ha perso improvvisamente la traiettoria sulla provinciale? Cosa hanno rilevato i carabinieri sullo stato del manto stradale??? In Breve Incidente avvenuto intorno alle 22 tra Sant’Antonio di Santadi e Torre dei Corsari. Ferito trasportato d'urgenza presso l'ospedale di San Gavino per lesioni critiche. Autorità impegnate a ricost . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbus, violento schianto sulla provinciale: guidatore sbalzato fuori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacoloIl bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per... Incidente sulla provinciale, ragazzino sbalzato fuori strada: gravissimo 15enneUn ragazzino di 15 anni è stato soccorso in gravissime condizioni a Lodi Vecchio dopo un incidente stradale in moto.