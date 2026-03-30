Un incidente sulla strada provinciale ha coinvolto più veicoli, causando cinque feriti. Tra questi, un ragazzino di 14 anni è stato sbalzato dall'abitacolo ed è stato trasportato in ospedale a Bergamo a bordo di un elicottero. Le altre persone coinvolte sono state portate in pronto soccorso, ma nessuno presenta condizioni considerate gravi o pericolose.

Il bilancio è di 5 feriti tra cui un ragazzino di 14 anni, quest'ultimo ricoverato in ospedale a Bergamo con l'ausilio dell'elicottero di Areu: per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni o in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 1 tra Orzinuovi e Orzivecchi intorno alle 17.30 di domenica: nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone e una Volkswagen Golf. Sull'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi. Si sarebbe trattato di un violento tamponamento all'incrocio tra la Sp1 e Via Abbazia, in aperta campagna. A seguito dell'impatto il ragazzino 14enne è stato sbalzato dall'abitacolo, circostanza che ha fatto temere il peggio: i primi accertamenti medici hanno però escluso lesioni importanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Schianto sulla provinciale: 5 feriti, ragazzino di 14 anni sbalzato dall'abitacolo

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