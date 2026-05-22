L'allenatore spagnolo del Real Madrid ha annunciato che lascerà il suo ruolo al termine dell'ultima partita stagionale contro l'Athletic Bilbao, in programma sabato in Liga. Arrivato a gennaio per sostituire Xabi Alonso, Arbeloa ha dichiarato di non considerare un ritorno con l'ex allenatore del club. La sua permanenza si concluderà con questa gara, segnando la fine di un breve periodo alla guida della squadra. Ha inoltre escluso eventuali collaborazioni future con il tecnico in questione.

Madrid, 22 mag. (Adnkronos) - L'allenatore spagnolo del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, arrivato a gennaio per sostituire Xabi Alonso, ha confermato che lascerà il suo incarico dopo l'ultima partita della stagione contro l'Athletic Bilbao, in programma sabato in Liga. "Spero che questo sia solo un addio. Il Real Madrid è stata la mia casa per 20 anni, in diversi ruoli. Questa sarà la mia ultima partita in panchina in questa stagione; non so se sarà l'ultima della mia vita, perché non si può mai sapere. Ma cercherò di godermela, sperando di vincere", ha dichiarato Arbeloa in conferenza stampa. Passato dalla squadra riserve... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arbeloa conferma l'addio al Real Madrid: "Tornare con Mourinho? Lo escludo"

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BREAKING: Real Madrid confirms sudden Xabi Alonso departure & name Alvaro Arbelo as coach

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