L’Arabia Saudita ha rifiutato agli Stati Uniti l’accesso allo spazio aereo e alle basi militari nel contesto del piano di Trump su Hormuz. Diversi mezzi di informazione riportano questa decisione, che potrebbe influenzare le strategie militari nella regione. La questione riguarda le autorizzazioni richieste dagli Stati Uniti per operazioni militari e sorvoli, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla posizione saudita.

Secondo vari media avrebbe negato agli Stati Uniti l'uso di spazio aereo e basi militari nel proprio territorio, facendo così fallire “Project Freedom” Domenica sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato Project Freedom, un piano per guidare le petroliere e le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Quarantotto ore dopo, martedì sera, Trump ha sospeso il piano. In parte l’ha fatto perché l’Iran, per ritorsione, aveva ricominciato a bombardare i paesi arabi del golfo Persico. Un’altra ragione è però emersa nelle ultime ore e riguarda un dissidio con Mohammed bin Salman, il principe ereditario e governante di fatto dell’Arabia Saudita.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Arabia Saudita si è messa in mezzo al piano di Trump su Hormuz

¿Arabia Saudita entra en la OTAN Esto dijo Trump #news

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